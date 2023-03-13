Хью Джекман поделился своей диетой для набора массы, чтобы стать Росомахой

Хью Джекман разместил в своем аккаунте в Instagram фотографии блюд, которые он ест, чтобы подготовиться к роли Росомахи, на этот раз в «Дэдпуле 3» с Райаном Рейнольдсом.

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«Спасибо, шеф-повар Марио, за то, что помог мне оставаться здоровым и правильно питаться, пока… Становлюсь. Росомахой. Снова», — написал он.

Блюда включают черного окуня, куриные бургеры, лосося и филе травяного откорма.

Звезда «Людей Икс» недавно сказал Крису Уоллесу из CNN, что он не использовал стероиды, чтобы добиться своего телосложения супергероя, а скорее «просто делал это по старой школе».

«И я говорю вам, я съел много цыплят — мне очень жаль всех веганов и вегетарианцев, а также цыплят мира, — сказал Джекман. — Это нехорошая карма для меня. Если у божества есть что-то, связанное с цыплятами, у меня будут проблемы».

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