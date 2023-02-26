Хью Джекман рассказал о повреждении голосовых связок

Хью Джекман сказал, что его голос был поврежден из-за «криков» и «рычания» в фильмах о Росомахе.

Хью Джекман рассказал, что роль мутанта Логана/Росомахи в фильмах «Люди Икс» и «Кинематографическая вселенная Marvel» сказалась на его певческом голосе.

54-летний актер, недавно завершивший свое годичное участие в бродвейском мюзикле «Музыкант», признался, что некоторые действия, необходимые для его культовой роли Росомахи, повредили его голос.

«Я немного испортил свой голос в «Росомахе», — сказал Джекман в интервью программе Front Row на BBC Radio 4.

Он продолжил: «Мой фальцет не такой сильный, как раньше, и это я напрямую связываю с рычанием и криками».

«Во время «Росомахи» я несколько раз кричал и делал вещи, которые, как мне кажется, навредили моему голосу», — добавил Джекман.

Он сыграл Росомаху в девяти фильмах и собирается повторить свою роль в грядущем «Дэдпуле 3» с Райаном Рейнольдсом. Джекман установил мировой рекорд Гиннеса за «самую долгую карьеру персонажа Marvel», прежде чем Патрик Стюарт превзошел его в 2021 году.

Джекман дебютировал в качестве актера в австралийском телесериале «Корелли», прежде чем начать свою карьеру в музыкальном театре. В 2004 году он получил премию «Тони» за лучшую мужскую роль в мюзикле за роль в фильме «Мальчик из страны Оз». В 2012 году он был удостоен специальной премии «Тони» за вклад в развитие бродвейского сообщества.

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