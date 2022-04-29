Илон Маск и Джеймс Франко не будут давать показания на суде Джонни Деппа против Эмбер Херд

Ранее команда юристов Эмбер Херд включила Илона Маска и Джеймса Франко в свой список потенциальных свидетелей перед судом, и оба должны были появились по видеосвязи.

Появилась информация, что ни генеральный директор Tesla, ни актер не будут выступать на судебном заседании.

Об этом сообщает Independent.

Имя Маска было упомянуто в суде в среду во время показаний Кристиана Карино, бывшего менеджера по Херд и Деппа.

Карино сказал присяжным, что Херд встречалась с Маском, когда она пыталась примириться с Деппом после их развода.

Считается, что Херд и Маск встречались в период между 2016 и 2018 годами.

Элеонора Лоус, адвокат, представлявшая Деппа, зачитала текстовые сообщения от мая 2016 года, в которых Херд сообщила Маску, что собирается получить запретительный судебный приказ против своего тогдашнего мужа Деппа.

Лоус сказал, что Маск предложил «организовать круглосуточную охрану» для Херд, и что он добавил: «Предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь меня снова видеть… в любом случае, извини за идиотизм. Радиомолчание очень ранит. Это имеет значение только потому, что ты мне действительно нравишься».

Курсор писал ранее, что Илон Маск предложил купить Coca-Cola, чтобы вернуть кокаин в состав.