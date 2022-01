Илон Маск попросил фанатов перестать публиковать в Твиттере его местонахождение

В понедельник генеральный директор Tesla отрицал, что на этой неделе он посетит Gigafactory Tesla в Берлине, Германия.

Однако один из инвесторов Tesla Сойер Меррит в социальных сетях рассказал о том, что Маск действительно посетит Giga Berlin.

«Да, к сожалению, это становится проблемой безопасности», — написал Маск под одним из постов Сойера Мерритта.

Going forward I won’t be posting any reported travel plans for @elonmusk. I would encourage others to do so too. I’m sure Elon doesn’t want that stuff reported & at the end of the day, we want to keep Elon and his family safe. This is why I deleted that post 2 days ago.

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 18, 2022