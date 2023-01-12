«Имеет право»: минкульт чечни разрешил Валерию Меладзе говорить «Слава Украине!»

Скандал с певцом Валерием Меладзе, который на корпоративе в Дубае ответил на украинский лозунг «Слава Украине!» — «Героям слава!» стремительно набирает обороты

Музыкального исполнителя Валерия Меладзе в чечне* решили не лишать звания народного артиста. Все из-за того, что певец во время частной вечеринки ответил на лозунг «Слава Украине!» так, как принято отвечать у людей, которые осуждают российское вторжение и желают Украине победы.

Подробнее об этом информирует Радио Свобода.

Стоит отметить, что официальная власть в рф называет войну в Украине «спецоперацией», и за любое упоминание термина «война» грозит административная и уголовная ответственность. Однако сейчас даже пропагандисты и российские чиновники не следят за словами, да и сам путин перестал подменивать понятия.

Что же касается Меладзе, то из-за скандального видео некоторые российские активисты стали требовать чтобы певца лишили государственных наград и российского гражданства.

«Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии», — указано в ответе минкульта чечни.

Напомним, что ранее меладзе прокомментировал угрозы о лишении российского гражданства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!