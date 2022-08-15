Испанские исполнители изуродовали израильский флаг на популярнейшем фестивале: обнародовано скандальное видео

Рэп-группа из Барселоны, которая гордится своей социальной активностью, написала, что «Израиля не существует», и нарисовала мужской половой орган на израильском флаге.

Члены испанской хип-хоп группы, которая гордится тем, что в своих песнях затрагивает такие социальные проблемы, как права ЛГБТ и феминизм, испортили израильский флаг во время международного музыкального фестиваля, состоявшегося в Венгрии в воскресенье.

Выступая на популярном музыкальном фестивале Sziget в Будапеште в воскресенье, женская рэп-группа Tribade, состоящая из трех участниц, загрузила видео со своего концерта в Instagram, на котором они выступили против Государства Израиль и в поддержку палестинцев.

На видео видно, как участницы группы идут мимо нескольких палаток, которые, по-видимому, принадлежали израильским гостям фестиваля, добираются до флага, который установили эти гости, и вытаскивают черные маркеры.

Они написали на флаге различные заявления, в том числе: «Израиля не существует», «Свободная Палестина» и «Съешьте это» вместе с изображением пениса.

בנות להקת tribade, שהופיעו בפסטיבל זיגט, השחיתו את דגל ישראל בפסטיבל המוזיקה תעדו והעלו לסטורי. pic.twitter.com/NGsfnyXLIS — Eran Swissa (@EranSwissa) August 15, 2022

Группа Tribade была основана в 2017 году в Барселоне и состоит из трех участников: Bittah, Sombra Alor и Masiva Lulla, которые выступают вместе с DJ Big Mark.

В интервью сайту MadameRAP в 2019 году группа описала свою музыку как «смесь речи (месседжа) и эстетики. Культура, сопротивление и городская музыка». В том же интервью они сказали, что отождествляют себя с «феминизмом, который включает в себя все трансгендерные, диссидентские и гей-идентичности в рамках идей антирасизма и антикапитализма».

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