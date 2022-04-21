Иван Охлобыстин решил ехать на войну в Украину: «Мы всех убьем!»

Актер заявил, что берет с собой на войну также свою жену, которая, как и он, 30 лет ждала этой войны.

Иван Охлобыстин заявил, что отправляется на войну в Украину.

Актер заявляет, что ему кажется, что он уже домой не вернется. Однако он воодушевлен, ведь вместе с женой ждал этой войны 30 лет.

«Это клёво! У нас сейчас у всех такой подъем! Такое счастье! С Божьей помощью. Война с язычниками этими… Мы взорвем этот мир! Мы всех убьем!» – добавил Охлобыстин.

Курсор писал ранее, что российский оккупант признался жене, что его сослуживцы расстреляли мирную женщину в упор. Российские солдаты совершают зверства против мирного населения, убивая и насилуя украинок и украинских детей. И вот в сети появилось очередное подтверждение того, что захватчики совершают военные преступления на территории Украины.

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