Эксперт рассказал, как изменится ситуация в Черном море после затопления крейсера москва

Украинские военные нанесли существенное поражение российской федерации в море, серьезно повредив крейсер «москва». Черноморский флот остался без противовоздушной обороны.

У украинских военных получилось существенно снизить эффективность российского черноморского флота. Так, после уничтожения крейсера «москва» корабли остались фактически без противовоздушной защиты.

Об этом рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии ТСН.

По словам эксперта, теперь россия будет действовать более ограничено. Таким образом, о высадке морского десанта вовсе можно забыть.

Дело в том, что кораблей огневого прикрытия остается все меньше. Также у россии теперь остается меньше крылатых ракет.

Однако из-за потопления корабля количество ракетных ударов по Украине не уменьшится.

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