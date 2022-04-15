Эксперт рассказал, как изменится ситуация в Черном море после затопления крейсера москва

У украинских военных получилось существенно снизить эффективность российского черноморского флота. Так, после уничтожения крейсера «москва» корабли остались фактически без противовоздушной защиты.
Об этом рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии ТСН.
По словам эксперта, теперь россия будет действовать более ограничено. Таким образом, о высадке морского десанта вовсе можно забыть.
Дело в том, что кораблей огневого прикрытия остается все меньше. Также у россии теперь остается меньше крылатых ракет.
Однако из-за потопления корабля количество ракетных ударов по Украине не уменьшится.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский ответил на угрозы россиян обстреливать Киев.
Также мы писали, что в Белгороде снова произошли взрывы: в сети показали видео с места событий.
Еще напомним, что из-за войны в Украине продолжают гибнуть дети.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!