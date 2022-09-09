Опубликовано первое видео со звездой израильского кино Ниро Леви после серьезного ДТП

Актер Ниро Леви, серьезно пострадавший в ДТП две недели назад, впервые после инцидента попал в объектив камеры.

Видео, на котором он лежит в своей палате в больнице Ихилов, было распространено в социальных сетях. «Я медленно прихожу в себя. Спасибо народу Израиля», — сказал актер.

השחקן נירו לוי שנפצע בתאונת דרכים מודה לעם ישראל על התפילות והמעשים טובים לצד הרב מאיר בלוך מעמותת 'הכל מהלב' pic.twitter.com/0khVWqSvzW — סוליקו (@soliko_) September 9, 2022

В прошлую пятницу, через неделю после аварии брат Ниро Леви поблагодарил народ Израиля за поддержку и пожелания его выздоровления и сказал: «Большое спасибо всему народу Израиля. Как я и обещал, Ниро вернется, чтобы делать вас счастливыми, так как его состояние улучшилось. Мы хотим поблагодарить медицинский персонал Ихилов, который боролся за жизнь Ниро и добился успеха. Всем медсестрам и врачам, а также всему народу Израиля, который молился и ободрял. Всем нашим друзьям и всем, кто заботился о нем».

«Курсор» писал ранее, что 26 августа израильский актер Ниро Леви попал в дорожно-транспортное происшествие. Он передвигался на своем мотоцикле и был сбит водителем тендера. Парамедик МАДА, который приехал на место аварии отметил, что актер лежал возле транспорта в полубессознательном состоянии.