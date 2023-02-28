Известная актриса вызвала ажиотаж в сети из-за необычного декольте на премии SAG Awards 2023

Звезда телевизионного хита «Белый лотос» Обри Плаза блистала на красной дорожке SAG Awards 2023 в медном платье от Michael Kors с сексуальным вырезом и перекрещенными бретельками. Многие издания, включая CNN, DailyMail, PageSix, назвали ее образ одним из лучших за тот вечер. Кроме того, фото и видео с ее появлением активно распространялись в соцсетях.

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«Я [всегда] хочу чувствовать себя возвышенной версией себя, — сказала Плаза о своем подходе к выбору нарядов на красную дорожку. — Мне нравится чувствовать себя сексуальной и верной себе настолько, насколько это возможно».

Для SAG Awards Плаза продолжила эту энергию. Звезда сказала журналу Vogue, что хотела передать своим образом «экранную сирену», и ее мерцающее бронзовое платье из коллекции Michael Kors с вырезом, обнажающим живот, идеально подходило для этого, олицетворяя стиль Studio 54.

Aubrey Plaza and Jenna Ortega being dark and moody together…love lol#SAGAwards pic.twitter.com/DOsD3bswlW — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 27, 2023

«Мы пытались передать современную атмосферу 70-х, — сказала Плаза. — Мне очень понравился красивый коричневый цвет платья и сексуальные вырезы. Это казалось сексуальным, но не преувеличенно сексуальным. Гламурно и шикарно». Она дополнила образ украшениями Mouawad стоимостью более 1,2 миллиона долларов.

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