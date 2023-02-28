Как две капли воды: Ума Турман восхитила сеть совместным снимком с дочерью

25 февраля Ума Турман посетила миланский концерт своей 24-летней дочери Майи Хоук — инди-фолк-певицы, автора песен, а также восходящей актрисы (она снималась в сериале «Очень странные дела»).

Звезда «Убить Билла» засняла выступление дочери на свой смартфон и опубликовала фото Майи в своем инстаграме с такими словами: «Самая любимая дочь «качает» Милан». Она добавила смайлик в виде сердца.

Сама Майя затем поделилась фото, сделанным за кулисами, на котором она обнимает свою мать. Интернет-пользователи быстро распространили снимок в соцсетях, указывая на то, как сильно Майя похожа на маму.

maya and uma today <3 pic.twitter.com/tRgAEBAV05 — best of maya hawke (@badpostmaya) February 26, 2023

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