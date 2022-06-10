Десятки тысяч людей вышли на ЛГБТ-прайд в Тель-Авиве

Парад гордости в Тель-Авиве 2022 года стартовал сегодня в пятницу утром, и на нем присутствовали тысячи людей, одетых в радугу и блестки.
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Перед мероприятием было сделано несколько предупреждений, так как жара в Тель-Авиве достигла небывалых высот, с серьезными опасениями, что участники перегреются или получат обезвоживание.
Тем не менее, это не остановило тысячи присутствующих, которые прошлись по улицам рука об руку.
Парад начался возле Sporteque на бульваре Рокаха, где раздавали флаги, панамы, наклейки и многое другое.
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Финальной точкой парада стала огромная площадка для выступлений в Ганей Иегошуа в парке Яркон, где началась вечеринка.
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Это не традиционный маршрут парада. На протяжении последнего десятилетия мероприятие начиналось в Ган-Меир и продолжилось на знаменитом пляже Тель-Авива.
«Впервые за 20 лет здесь проходит маршрут Pride March. Нет ничего более захватывающего, чем это», — сказал министр транспорта и глава профсоюза Мерав Михаэли.
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«Но, — добавила она, — как бы счастливы мы ни были здесь сегодня, важно помнить о тех, кого здесь нет, потому что их заставляют замолчать в страхе. Мы не позволим!».
Михаэли указала на беспилотники над толпой, отметив приверженность министерства транспорта общественной защите и ведущую позицию в использовании общественных дронов.
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«Как действующий лидер Лейбористской партии я говорю вам: труд — ваш дом! Лейбористы знают, что равенство — это неотъемлемое право, которое распространяется на всех».
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