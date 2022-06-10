Десятки тысяч людей вышли на ЛГБТ-прайд в Тель-Авиве

Финальной точкой парада стала огромная площадка для выступлений в Ганей Иегошуа в парке Яркон, где началась вечеринка.

Парад гордости в Тель-Авиве 2022 года стартовал сегодня в пятницу утром, и на нем присутствовали тысячи людей, одетых в радугу и блестки.

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Перед мероприятием было сделано несколько предупреждений, так как жара в Тель-Авиве достигла небывалых высот, с серьезными опасениями, что участники перегреются или получат обезвоживание.

La Marche des fiertés de Tel-Aviv est de retour

Les détails avec Ariane Ménage (@ariane_menage) pic.twitter.com/j0qo5WRAzq — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) June 10, 2022

Тем не менее, это не остановило тысячи присутствующих, которые прошлись по улицам рука об руку.

Парад начался возле Sporteque на бульваре Рокаха, где раздавали флаги, панамы, наклейки и многое другое.

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Финальной точкой парада стала огромная площадка для выступлений в Ганей Иегошуа в парке Яркон, где началась вечеринка.

מצעד הגאווה בתל אביב | אלפים צועדים לבמה המרכזית בפארק הירקון. לראשונה, משאית נוער, של איגי ובית דרור, משתתפת במצעד@SivanSisay pic.twitter.com/RLBAkUJux5 — כאן חדשות (@kann_news) June 10, 2022

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Это не традиционный маршрут парада. На протяжении последнего десятилетия мероприятие начиналось в Ган-Меир и продолжилось на знаменитом пляже Тель-Авива.

«Впервые за 20 лет здесь проходит маршрут Pride March. Нет ничего более захватывающего, чем это», — сказал министр транспорта и глава профсоюза Мерав Михаэли.

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The only photo from Tel Aviv Pride in which I'm not blinking: pic.twitter.com/HAtK2QPWBk — Kosher Carcosan ג'אבי סונג (@JubbySong) June 10, 2022

«Но, — добавила она, — как бы счастливы мы ни были здесь сегодня, важно помнить о тех, кого здесь нет, потому что их заставляют замолчать в страхе. Мы не позволим!».

Михаэли указала на беспилотники над толпой, отметив приверженность министерства транспорта общественной защите и ведущую позицию в использовании общественных дронов.

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«Как действующий лидер Лейбористской партии я говорю вам: труд — ваш дом! Лейбористы знают, что равенство — это неотъемлемое право, которое распространяется на всех».

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