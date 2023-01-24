Известный актер рассказал, что в канун Нового года получил 30 переломов

52-летний актер, звезда фильмов «Мстители» и «Охотники на ведьм» Джереми Реннер продолжает лечение после того, как на Новый год попал в аварию и получил серьезные травмы. Как оказалось, у знаменитости диагностировали 30 переломов.

Об этом он рассказал поклонникам на своей странице в Instagram.

Звезда Marvel отметил, что несмотря на боль, он настроен оптимистично и ощущает сильную поддержку от своих поклонников и родных. Актер подчеркнул, что сломанные кости станут еще крепче после реабилитации.

Джереми Реннер написал, что в новом году для него много изменилось, и он благодарен подписчикам за сообщения, заботу и слова поддержки.

«Эти 30 с лишним сломанных костей растут, станут сильнее, так же как усиливается любовь и связь с семьей и друзьями. Любви и благословений всем вам», – написал он.

Напомним, что голливудский актер в канун Нового года травмировался, на него наехала машина Ратрак во время очистки снега. В результате происшествия, он потерял много крови и получил различные травмы, в том числе опорно-двигательного аппарата и ноги.

После инцидента в больнице он провел почти три недели, там ему сделали две операции.

«Курсор» писал ранее, что 52-летний голливудский актер, звезда «Мстителей» и «Соколиного глаза» Джереми Реннеру находится в больнице, в СМИ появилась информация, что он может лишиться ноги.

Еще мы писали, что 38-летний американский актер, звезда фильмов «Тор» и «Мстители: Финал» Крис Хемсворт шокировал поклонников новостью, что берет перерыв в карьере. Как оказалось, у знаменитости диагностировали генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера.