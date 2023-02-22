Известный певец выпил из ботинка на своем концерте: видео стало вирусным

29-летний Гарри Стайлс принял участие в традиции Shoey, когда выступал в Перте, Австралия.
Британский музыкант снял один зеленый кроссовок Adidas, прошел в конец сцены, залил в обувь жидкость и выпил из него. Все это происходило под крики фанатов из толпы.
«Это одна из самых отвратительных традиций, которые я когда-либо видел», — сказал Стайлз на сцене.
Чтобы участвовать в традиции Shoey, человек пьет из своей обуви, а затем носит мокрую обувь до конца дня или ночи.
Певец добавил, что «будет подробно обсуждать это со [своим] терапевтом».
«Я чувствую себя другим человеком, — со смехом сказал Стайлз. — Мне стыдно за себя. Это кажется таким личным. Интимный момент, которым я поделился с таким количеством людей».
Отметим, что бывший участник бойз-бэнда One Direction в начале месяца получил награду «Альбом года» за пластинку «Harry’s House» на «Грэмми».
С тех пор, как в 2015 году группа One Direction взяла бессрочный перерыв, Гарри выпустил три альбома, снялся в блокбастерах, таких как «Дюнкерк» и «Не волнуйся, дорогая», и отыграл рекордную 15-дневную резиденцию в нью-йоркском Мэдисон Сквер Гарден.
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