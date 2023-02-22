Известный певец выпил из ботинка на своем концерте: видео стало вирусным

29-летний Гарри Стайлс принял участие в традиции Shoey, когда выступал в Перте, Австралия.

Британский музыкант снял один зеленый кроссовок Adidas, прошел в конец сцены, залил в обувь жидкость и выпил из него. Все это происходило под крики фанатов из толпы.

Harry Styles does Australian tradition Shoey, drinking out of his shoe at his concert in Perth. pic.twitter.com/zmtPh28ZQ3 — Pop Base (@PopBase) February 20, 2023

«Это одна из самых отвратительных традиций, которые я когда-либо видел», — сказал Стайлз на сцене.

Чтобы участвовать в традиции Shoey, человек пьет из своей обуви, а затем носит мокрую обувь до конца дня или ночи.

Певец добавил, что «будет подробно обсуждать это со [своим] терапевтом».