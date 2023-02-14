Появилось первое фото с Леди Гагой в образе Харли Квинн из фильма «Джокер 2»

Первая часть «Джокера» стала хитом 2019 года, собравшим 1 миллиард долларов и принесшим Хоакину Фениксу премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Тодд Филлипс, который снимает сиквел «Джокера», поделился в Instagram фотографией с певицей Леди Гагой и актером Хоакином Фениксом. Режиссер выбрал День святого Валентина, чтобы показать образ Леди Гаги в фильме, где она сыграет Харли Квинн.

Первая часть вышла в 2019 году, собрала 1 миллиард долларов и принесла Хоакину Фениксу премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

«С Днем святого Валентина», — написал режиссер в посте вместе с фотографией Гаги со светлыми волосами, смотрящей в глаза влюбленному Хоакину Фениксу, который играет Джокера. Она также поделилась фотографией в своем Twitter-аккаунте.

First look at Lady Gaga as Harley Quinn in ‘Joker: Folie à Deux’ pic.twitter.com/xgNULkcB5h — Film Updates (@FilmUpdates) February 15, 2023

Леди Гага подтвердила свое участие в продолжении «Джокера» в августе прошлого года. Фильм описывается как мюзикл.

The Hollywood Reporter сообщил, что сценарий фильма написал Тодд Филлипс вместе со Скоттом Сильвером. В настоящее время съемки проходят в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Выход фильма запланирован на 4 октября 2024 года, через пять лет после выхода первого фильма.

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