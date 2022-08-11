Какой интернет-сервис опередил Netflix по количеству подписчиков

Стриминговые сервисы Disney продолжают укрепляться на рынке, несмотря на конкуренцию, и зарабатывают новых подписчиков.

Американский стриминговый сервис Disney+ привлек более 221 млн подписчиков и обошел по этому показателю платформу Netflix.

Об этом сообщает издание BBC.

Согласно квартальным отчетам, у Netflix насчитывается 220,7 млн подписчиков на стриминг, а на Disney+ подписалось 221,1 млн. Акции Disney вчера, 10 августа, выросли почти на 7%.

Корпорация Walt Disney, которая владеет также платформой Hulu и спортивным каналом ESPN+, заявила, что спрос на ее интернет-сервис Disney+ остается высоким и к концу сентября 2024 года количество подписчиков может вырасти до 245 млн человек.

Толчком для роста аудитории стала пандемия коронавируса, но даже после снятия карантинных ограничений спрос на платформу не снизился, а привлекал новых клиентов.

В декабре текущего года Disney+ собирается повысить ежемесячную стоимость сервиса без рекламы на 38% (до 11 долларов). И представители компании уверены, что поднятие цены не оттолкнет подписчиков.

«Курсор» писал ранее, что популярная стриминговая платформа Netflix выпустила шпионский триллер «Серый человек», бюджет которого составляет 200 миллионов долларов, что сделало кинокартину самым дорогим проектом в истории сервиса.

Еще мы писали, что издание Rolling Stone составило собственный рейтинг лучших сериалов, выпущенных стриминговой платформой Netflix за все время.