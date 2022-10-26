Канье Уэст потерял статус миллиардера из-за своих антисемитских взглядов

За последние несколько недель из-за неоднократных антисемитских высказываний с 45-летним Канье Уэстом, официально сменившим имя на Йе, друг за другом разорвали деловые отношения люксовые модные дома, в частности Balenciaga, ретейлер Gap и американский банк JPMorgan Chase.

Об этом сообщает Forbes.

Во вторник, 25 октября, с музыкантом также прекратил сотрудничество немецкий спортивный бренд аdidas, что стоило Уэсту самого крупного контракта, стоимость которого составляла 1,5 млрд долларов, и окончательно выбило его из списка миллиардеров.

По данным Forbes, без партнерства с adidas капитал рэпера будет составлять всего 400 млн долларов. То, что осталось от финансовой империи Канье Уэста после потери сделки, связано с «недвижимостью, наличными деньгами, его музыкальным каталогом и 5% доли в фирме корректирующего белья бывшей жены Ким Кардашьян Skims».

Инвестиционный банк Cowen подсчитал, что adidas получал от 4% до 8% своих продаж от товаров под брендом Канье Уэста Yeezy. Тогда как Bloomberg сообщает, что в 2020 году партнерство с музыкантом принесло немецкому спортивному бренду около 1,7 млрд долларов дохода, а срок действия их контракта должен был истечь только в 2026 году. Таким образом, потеря доходов станет ощутимым ударом для adidas, чьи прибыль и продажи и без того падают, в то время как на складах скопились запасы из-за замедления потребительского спроса.

Йе пока никак не отреагировал на заявление Forbes, но вполне вероятно, что он все еще считает себя миллиардером и будет оспаривать свой статус.

«Курсор» писал ранее, что популярный американский рэпер Канье Уэст во время презентации одежды своего бренда Yeezy на Неделе моды в Париже вызвал бурю негодования.