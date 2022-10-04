Жизни белых важны: одежда Канье Уэста спровоцировала скандал

Популярный американский рэпер Канье Уэст во время презентации одежды своего бренда Yeezy на Неделе моды в Париже вызвал бурю негодования.

3 октября, в понедельник, артист надел черный лонгслив, на котором было написано White Lives Matter (перевод – «Жизни белых важны»). Эта фраза является отсылкой к организации White Lives Matter, которая, в противовес движению Black Lives Matter, защищает права белого населения.

Об этом сообщают The Guardian.

Помимо этого, на груди у Уэста был портрет Иоанна Павла II и слова Seguiremos tu ejemplo (перевод – «Мы ​​последуем твоему примеру»). Это понравилось политической активистке консервативного направления Кэндис Оуэнс, которая тоже надела кофту с надписью White Lives Matter.

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Эта ситуация возмутила многих пользователей соцсетей и известных деятелей. Например, 24-летний сын актера Уилла Смита, Джейден, покинул это шоу и сказал, что у Канье «нет полной поддержки молодежи». По словам модного редактора Vogue Габриэллы Карефа-Джонсон, поведение артиста является «неоправданным».

Волна критики не остановила Уэста, и он пошел дальше. Так, в своем Instagram он сделал провокационную публикацию.

«Все знают, что Black Lives Matter была аферой, с этим покончено. Не благодарите», – написал он и со временем удалил публикацию.

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