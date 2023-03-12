Киану Ривз раскрыл любопытный факт о легендарной красной таблетке из «Матрицы»

Киану Ривз сказал, что режиссеры «Матрицы» дали ему красную таблетку из первого фильма.

Киану Ривз сказал, что режиссеры «Матрицы»подарили ему красную таблетку после того, как он снялся в культовом фильме.

В начале научно-фантастического фильма 1999 года, снятого Лилли и Ланой Вачовски, Нео (которого играет Ривз) встречает Морфеуса (Лоуренс Фишберн), который дает главному герою выбор: принять синюю таблетку и вернуться к своей обычной жизни, забыв обо всех странных встречах, которые у него были, или принять красную таблетку и узнать правду о «Матрице».

Keanu Reeves revealed that he still has the red pill from The Matrix (1999). pic.twitter.com/0hFwx3pG7i — Films to Films (@FilmstoFilms_) March 8, 2023

Нео принимает красную таблетку и таким образом обнаруживает, что его мир на самом деле является смоделированной реальностью.

Во время Reddit AMA (Ask Me Anything) в субботу, посвященной продвижению его нового фильма «Джон Уик: Глава 4», актера спросили, воровал ли он когда-нибудь реквизит со съемок своих фильмов.

Ривз ответил: «Не украл… [но у меня есть] часы и обручальное кольцо из «Джона Уика», меч из «47 ронинов» и первую красную таблетку, которую мне дали Вачовски».

Таким образом, у Киану хранится та самая легендарная таблетка.

Несмотря на то, что премьера первого фильма «Матрица» состоялась более двух десятилетий назад, Ривз недавно сказал Wired, что обеспокоен тем, что человечество не научилось из франшизы, когда речь идет об опасностях искусственного интеллекта.

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