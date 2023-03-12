Анджелина Джоли хочет рассказать правду о Брэде Питте его новой девушке — СМИ

Личная жизнь голливудского актера Брэда Питта просто бьет ключом в последнее время. Выясняется, что теперь бывшая жена хочется встретиться с новой пассией актера.

Актриса Анджелина Джоли не собирается прекращать свои попытки привлечь внимание своего бывшего мужа Брэда Питта. Она намерена встретиться с его новой возлюбленной, чтобы «открыть ей глаза» на своего бывшего.

Об этом информирует Telegram-канал «Антиглянец».

В чем причина внезапного внимания Джоли к личной жизни Питта неизвестно. Возможно, до звезды дошли слухи, что 29-летняя возлюбленная Питта Инес де Рамон хочет родить актеру ребенка, или Джоли смутило то, что Брэд без ее ведома познакомил новую возлюбленную с совместными с Анджелиной детьми.

Так или иначе, а ситуация приобретает все более неожиданные повороты. Похоже, что Анджелина Джоли не рассматривает варианта забыть про Брэда Питта и перейти к новым отношениям.

Ранее «Курсор» информировал, что Анджелина Джоли получила от ФБР секретное досье на Брэда Питта. Актриса Анджелина Джоли получила от ФБР досье объемом в 164 страницы, которое рассказывает о расследовании инцидента с ее бывшим мужем Брэдом Питтом во время полета на самолете в 2016 году. Джоли была втянута в судебную тяжбу с ФБР по поводу ведения дела о насилии над ней и детьми со стороны Питта, и даже подала иск, обвинив агентство в отказе передать все записи, связанные с ней.

Напоминаем, что недавно стало известно, что Брэд Питт нашел новую возлюбленную — 30-летнюю дизайнера ювелирных украшений Инес де Рамон. Известно также, что скоро она официально станет свободной, поскольку ее нынешний супруг — актер и звезда сериала «Дневники вампира» Пол Уэсли — подал на развод.