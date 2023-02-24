Ким Кардашьян перепутали с Меган Фокс: как изменилась звезда

Ким Кардашьян невероятно похожа на Меган Фокс в новой рекламе своей коллекции Skims Cotton Sleep.

42-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снялась в новой рекламе своей линии одежды Skims Cotton Sleep, и ее внешний вид заставил нескольких фанатов задаться вопросом, не проделала ли она работу с лицом.

Ее сравнили с подругой Меган Фокс.

Kim Kardashian confused for Megan Fox in new Skims ad: She ‘looks so different’ https://t.co/wAAomKUIDt pic.twitter.com/ObdOvVU4JF — Page Six (@PageSix) February 24, 2023

«Меган Фокс, это ты?» — написал пользователь в Instagram, но 36-летняя Фокс была не единственной знаменитостью, которую напомнила Ким.

Kim Kardashian for Skims. pic.twitter.com/9IFMHvZouN — Pop Tingz (@ThePopTingz) February 24, 2023

«Похоже на Селену Гомез», — прокомментировал другой фанат, а третий добавил: «Похоже на Монику Белуччи».

Наряду со сравнениями с другими звездами, некоторые предположили, что Кардашьян внесла некоторые изменения в свою внешность.

«Ее лицо выглядит так по-другому…», — написал один из пользователей.

Хотя Кардашьян много раз обвиняли в пластической хирургии на протяжении многих лет, прошлым летом Ким сказала журналу Allure, что никогда не делала ничего, чтобы изменить свое лицо, кроме лазеров и «немного ботокса».

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