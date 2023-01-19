Ким Кардашьян купила знаменитый аксессуар принцессы Дианы: за сколько и как он выглядит

В среду 42-летняя Ким Кардашьян приобрела на ежегодном аукционе Sotheby’s Royal & Noble инкрустированный бриллиантами аметистовый крест Attallah, который носила принцесса Диана.

Звезда сделала ставку на кулон, украшенный аметистами квадратной огранки и бриллиантами круглой огранки весом 5,25 карата. Она купила его за 197 453 доллара. Sotheby’s отмечает, что это было «вдвое больше, чем предаукционная оценка».

«Это смелое украшение по размеру, цвету и стилю, которое не может не заявить о себе, — поделился в своем заявлении глава ювелирного отдела Sotheby London Кристиан Споффорт. — Мы рады, что это произведение обрело новую жизнь в руках другой всемирно известной персоны».

Источники подтвердили PEOPLE, что Ким действительно купила прекрасное украшение, которое когда-то носила покойная принцесса. Красивый кулон в виде креста пополнит ее растущую коллекцию украшений, которые когда-то носили или принадлежали сильным, культовым женщинам, вдохновлявшим Ким.

Покойная принцесса Уэльская несколько раз надевала кулон, наиболее заметным из которых был благотворительный гала-концерт Birthright в Лондоне в 1987 году в поддержку гуманитарной деятельности организации для беременных и рожениц.

.@KimKardashian has bought a pendant previously worn by Princess Diana. The amethyst and diamond-encrusted Attallah crucifix was created by @GarrardLondon and apparently loaned to Diana by its owner several times. @sothebys confirm that it sold today by auction for $197,453. pic.twitter.com/rVRUrKxO8F — Omid Scobie (@scobie) January 18, 2023

На ней был украшенный драгоценностями кулон с цветочными деталями на длинной жемчужной цепочке и королевское фиолетовое викторианское бархатное платье от Кэтрин Уокер.

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