Мадонна поделилась редким кадром, показав своих шестерых детей

64-летняя американская звезда Мадонна активно ведет социальную сеть и делится с поклонниками личными фотографиями. Недавно певица опубликовала кадр, на котором показала всех своих шестерых детей.
Снимком она поделилась в Instagram.
Фотография была сделана по случаю Дня благодарения, который в США отмечался 24 ноября. Мадонне удалось собрать в своем доме в Нью-Йорке всех детей, включая Рокко Ричи, ее сына от знаменитого режиссера Гая Ричи, с которым «королева поп-музыки» была в ссоре.
На снимке запечатлена артистка, ее 26-летняя Лурдес, 22-летний Рокко, 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси Джеймс, и десятилетние близнецы Эстер и Стелла.
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Отметим, что Мадонна официально была замужем дважды. Первым ее супругом был американский актер Шон Пенн. Позже певица закрутила романтические отношения с Карлосом Леоном, от которого родила дочь Лурдес. В 1968 году Мадонна снова пошла под венец с режиссером Гаем Ричи. От него она родила сына Рокко, и вместе пара усыновила мальчика Дэвида.
В 2000 году «королева поп-музыки» удочерила девочку Мерси Джеймс и в 2017 году — близнецов Эстер и Стеллу.
«Курсор» писал ранее, что Мадонна присоединилась к списку знаменитостей, которые осуждают вторжение россии* в Украину. По ее словам, путин нарушил все существующие договоренности о правах человека.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!