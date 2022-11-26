Мадонна поделилась редким кадром, показав своих шестерых детей

64-летняя американская звезда Мадонна активно ведет социальную сеть и делится с поклонниками личными фотографиями. Недавно певица опубликовала кадр, на котором показала всех своих шестерых детей.

Снимком она поделилась в Instagram.

Фотография была сделана по случаю Дня благодарения, который в США отмечался 24 ноября. Мадонне удалось собрать в своем доме в Нью-Йорке всех детей, включая Рокко Ричи, ее сына от знаменитого режиссера Гая Ричи, с которым «королева поп-музыки» была в ссоре.

На снимке запечатлена артистка, ее 26-летняя Лурдес, 22-летний Рокко, 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси Джеймс, и десятилетние близнецы Эстер и Стелла.

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Отметим, что Мадонна официально была замужем дважды. Первым ее супругом был американский актер Шон Пенн. Позже певица закрутила романтические отношения с Карлосом Леоном, от которого родила дочь Лурдес. В 1968 году Мадонна снова пошла под венец с режиссером Гаем Ричи. От него она родила сына Рокко, и вместе пара усыновила мальчика Дэвида.

В 2000 году «королева поп-музыки» удочерила девочку Мерси Джеймс и в 2017 году — близнецов Эстер и Стеллу.

«Курсор» писал ранее, что Мадонна присоединилась к списку знаменитостей, которые осуждают вторжение россии* в Украину. По ее словам, путин нарушил все существующие договоренности о правах человека.