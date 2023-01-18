Всемирно известную певицу обвинили в торговле африканскими детьми

64-летнюю американскую певицу, «королеву поп-музыки» Мадонну обвинили в том, что она торгует африканскими детьми.

Об этом пишет Weekly Blitz.

Отмечается, что многодетная мать торговала африканскими детьми под прикрытием ее детского дома под названием Малави. Также она якобы эксплуатировала самых уязвимых детей.

«Всемирная федерация Эфиопии обратилась к президенту Малави Лазарусу Чаквере с просьбой расследовать гомосексуальные и трансгендерные обвинения в усыновлении малавийских детей для возможной торговли людьми и социальных экспериментов», — сказано в сообщении.

Также СМИ узнали, что Федерация просит президента Лазара Чаквера ограничить доступ Мадонны и ее партнера к Африке и ее детям. Это ходатайство в качестве меры пресечения, пока не прошло тщательное расследование по этому поводу.

Сама Мадонна пока не прокомментировала данные новости. Хотя, как известно, она часто посещает африканские города.

«Курсор» писал ранее, что 64-летняя американская звезда Мадонна активно ведет социальную сеть и делится с поклонниками личными фотографиями. Недавно певица опубликовала кадр, на котором показала всех своих шестерых детей.

Еще мы писали, что Мадонна присоединилась к списку знаменитостей, которые осуждают вторжение россии* в Украину. По ее словам, путин нарушил все существующие договоренности о правах человека.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!