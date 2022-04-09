Ксения Собчак вместе с сыном получили израильское гражданство

Согласно информации, Ксения Анатольевна Собчак покинула россию* и отправилась в Израиль. Сегодня стало известно, что она вместе с сыном получили израильское гражданство.
Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.
«Курсор» писал ранее, что скандальный российский репер Моргенштерн получил гражданство Израиля.
Также мы сообщали, что 30 израильских миллиардеров попали в список Forbes 2022. Мириам Адельсон, вдова Шелдона Адельсона, занимает 50-е место в списке миллиардеров Forbes 2022 года с состоянием в 27,5 миллиардов долларов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!