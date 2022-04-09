Moody’s повысило прогноз по Израилю и подтвердило рейтинг A1

Глобальное рейтинговое агентство Moody’s в пятницу повысило прогноз правительства Израиля со «стабильного» до «позитивного» и подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне «A1».

Агентство Moody’s сообщило, что ключевыми факторами изменения прогноза стали программа реформ правительства Израиля, направленная на решение долгосрочных проблем, и ожидания агентства в отношении дальнейшего снижения коэффициента государственного долга.

Экономика Израиля выросла на 8,2% в 2021 году, что выше прогнозов Центрального банка страны, после сокращения на 20,2% в 2020 году. Годовой уровень инфляции в Израиле достиг 3,5% в феврале, самого высокого уровня с 2011 года.

Ожидается, что Банк Израиля повысит свои процентные ставки на следующей неделе, что станет первым ужесточением более чем за десятилетие, для борьбы с растущей инфляцией из-за сильного экономического роста и рынка труда.

Министр финансов Авигдор Либерман объявил ранее на этой неделе, что дефицит бюджета страны, вероятно, сократился до 1,5-1,6% от ВВП в марте, и что он намерен снизить налоги на бензин из-за резкого роста цен на топливо.

Агентство также сообщило, что подтверждение Израилем рейтинга A1 уравновешивает перспективы роста экономики и ее устойчивость к относительно высокому бремени государственного долга.

Moody’s также отметило, что показатели доступности долга правительства Израиля были несколько хуже, чем у его конкурентов.

Ранее Курсор писал, что в Израиле продолжают дорожать продукты питания. Задержки на карантинной станции Министерства здравоохранения в порту Ашдод приводят к значительному увеличению стоимости многих товаров.

Курсор также сообщал, что средняя зарплата в Израиле выросла на 6,4% за два года. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг опубликовала обзор зарплат в Израиле во время пандемии Covid.