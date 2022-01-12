Курсор составил список лучших фильмов о моде

Редакция «Курсора» выбрала пять лучших фильмов о моде.
Дьявол носит Prada
Фильм рассказывает об обычной девушке, которая попала на работу в главный журнал о моде в мире. Ее начальница строгая и стервозная, а также чрезвычайно требовательная. Прототипом персонажа стала главный редактор Vogue Анна Винтур. Сюжет фильма увлекательный, а также актерский состав на высшем уровне.
Сек в большом городе
Нельзя не упомянуть этот сериал, а также два фильма, ведь главная героиня Керри Брэдшоу считается самой настоящей иконой стиля.
Коко до Шанель
В фильме показана жизнь легендарной Коко Шанель до создания собственного брена.
Сентябрьский номер
В этом фильме Анна Винтур вместе с командой расскажет о создании самого толстого издания Vogue в истории.
Месть от кутюр
Стильная и изысканная женщина приезжает в родной город, откуда уехала давно после того, как была обвинена в убийстве. Однако жители не рады ее возвращению.
Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список мультиков с глубоким смыслом.
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