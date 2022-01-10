Пять мультиков с глубоким смыслом

Душа
Этот потрясающий мультик рассказывает о том как наша душа приходит в этот мир, как формируется характер, а главное показывает ценность нашей жизни. Этот мультик понравится не только детям, но и взрослым.
Головоломка
Благодаря этому мультфильму вы сможете понять как принимать свои эмоции и как управлять ими.
Тайна Коко
Мультфильм о важности семьи и традиций. Также в фильме показано как смерть человека влияет на её близких.
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История о любви, верности и о мечтах, а также о невероятных приключениях.
Валл-И
Этот чудесный мультфильм учит ответственности, искренности и силе воли.
Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо.
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