Курсор составил список лучших фильмов о супергероях

Если вы любите комиксы и супергеройские фильмы — этот список придется вам по душе.

Редакция «Курсор» составила список самых интересных и зрелищных фильмов о супергероях.

Мстители: Финал

Вообще все части Мстителей потрясающие, однако, последняя максимально наполнена событиями и героями.

Тор

Фильм о боге Азгарда, который попал на Землю.

Человек-паук: пути домой нет

Фильм вышел совсем недавно, однако, стал одним из самых кассовых в мире.

Бэтмен: Начало

Шедевральная трилогия от режиссера Кристофера Нолана.

Аквамен

Фильм о подводной жизни целого государства и о супергерое, которого все зовут Аквамен.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучших сериалов в жанре фэнтези.

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