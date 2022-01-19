Курсор составил список лучших фильмов о супергероях

Редакция «Курсор» составила список самых интересных и зрелищных фильмов о супергероях.
Мстители: Финал
Вообще все части Мстителей потрясающие, однако, последняя максимально наполнена событиями и героями.
Тор
Фильм о боге Азгарда, который попал на Землю.
Человек-паук: пути домой нет
Фильм вышел совсем недавно, однако, стал одним из самых кассовых в мире.
Бэтмен: Начало
Шедевральная трилогия от режиссера Кристофера Нолана.
Аквамен
Фильм о подводной жизни целого государства и о супергерое, которого все зовут Аквамен.
Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучших сериалов в жанре фэнтези.
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