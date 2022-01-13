Курсор составил список лучших фильмов с Орландо Блумом

Орландо Блум у сегодня исполняется 45 лет. В честь этого давайте вспомним лучшие фильмы с актером.

«Курсор» составил список лучших фильмов, где сыграл Орландо Блум.

Троя

Фильм о событиях Троянской войны. Блум сыграл царевича Париса, который увез Елену Прекрасную с собой, что стало началом величайшей войны, разрушившей Трою.

Властелин колец

Эта трилогия считается одной из величайших в мире кино. Актеру удалось получить роль в фильме сразу после выпуска из актерской школы. Блум сыграл эльфа Леголаса в трех фильмах о кольце, а также в трилогии «Хоббит».

Царство небесное

Фильм основан на реальных событиях об осаде Иерусалима султаном Саладином. Орландо Блум сыграл главную роль в картине.

Пираты Карибского моря

Одна из самых известных франшиз в мире, где Блум сыграл Уилла Тернера, который стал пиратом, не смотря на то, что всю жизнь презирал их.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучшие фильмы для вечера вдвоём.

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