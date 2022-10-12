Легендарного голливудского актера обвинили в сексуальных домогательствах

Издание утверждает, что женщина «не могла двигаться, потому что он тяжелее ее», а затем утверждается, что актер поцеловал ее в губы, когда они оба были в масках. Позже Мюррей сказал, что он просто пошутил, но женщина интерпретировала его действия как сексуальные.

Эта работница подала жалобу на инцидент, которая дошла до крупных боссов, которые остановили производство.

Источник, близкий к Мюррею, сказал, что актер чувствовал себя «несчастным» и думал, что инцидент был «недопониманием».

Считается, что актер и женщина пришли к соглашению, в результате которого актер выплатил ей около 100 000 долларов США. Женщина также согласилась отказаться от любых юридических претензий, которые она может предъявить продюсерам фильма, в том числе Searchlight и Disney.

Его адвокаты не ответили на вопросы Puck News, однако Мюррей ранее рассказал об инциденте CNBC.