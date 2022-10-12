Легендарного голливудского актера обвинили в сексуальных домогательствах

Мюррей сказал, что он просто пошутил, но женщина интерпретировала его действия как сексуальные.
Появились новые шокирующие подробности предполагаемого неправомерного поведения Билла Мюррея на съемках одного из его фильмов, в том числе утверждения о том, что он придавил коллегу телом и поцеловал ее.
Производство фильма «Быть смертным» было закрыто в апреле после того, как были выявлены обвинения в ненадлежащем поведении.
Теперь новый отчет Puck News раскрыл предполагаемый инцидент на съемочной площадке.
Согласно нескольким источникам, Мюррей был «особенно дружен с одной женщиной-сотрудником производства», которая была «намного моложе».
Эти двое якобы находились в непосредственной близости от кровати, которая была частью постановки, когда Мюррей «начал целовать женщину и «оседлал» ее».
Издание утверждает, что женщина «не могла двигаться, потому что он тяжелее ее», а затем утверждается, что актер поцеловал ее в губы, когда они оба были в масках. Позже Мюррей сказал, что он просто пошутил, но женщина интерпретировала его действия как сексуальные.
Эта работница подала жалобу на инцидент, которая дошла до крупных боссов, которые остановили производство.
Источник, близкий к Мюррею, сказал, что актер чувствовал себя «несчастным» и думал, что инцидент был «недопониманием».
Считается, что актер и женщина пришли к соглашению, в результате которого актер выплатил ей около 100 000 долларов США. Женщина также согласилась отказаться от любых юридических претензий, которые она может предъявить продюсерам фильма, в том числе Searchlight и Disney.
Его адвокаты не ответили на вопросы Puck News, однако Мюррей ранее рассказал об инциденте CNBC.
«Я сделал что-то, что мне показалось забавным, и это не восприняли таким образом… Мир отличается от того, каким он был, когда я был маленьким ребенком», — сказал он.
Производство «Быть смертным» не возобновлялось с апреля, и на момент закрытия оно было завершено примерно наполовину.
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