Пригрозил «смертным приговором против евреев»: рэпера Канье Уэста забанили в Instagram

Рэпер заявил, что Авраамовы соглашения между Израилем, ОАЭ и Бахрейном были подписаны, потому что бывший советник Белого дома хотел «заработать» на сделке.

Знаменитый рэпер Канье Уэст, который недавно переименовал себя и теперь появляется как «Йе», пригрозил пойти «смертным приговором против евреев» в очевидной антисемитской тираде в Твиттере. Йе ответил на обвинения в антисемитизме, заявив, что он не может быть антисемитом, «потому что чернокожие на самом деле евреи».

«Вы, ребята, играли со мной и пытались забить всех, кто выступает против ваших планов», — продолжил Йе.

Культ черных израильтян с большим количеством последователей в израильском городе Димона, а также сторонники превосходства черных считают себя «истинными» потомками библейских израильтян. Основываясь на заявлениях Йе, некоторые предположили, что рэпер либо связан с Черными евреями, либо купился на антисемитскую пропаганду.

В интервью в четверг Йе заявил, что Авраамовы соглашения между Израилем, ОАЭ и Бахрейном были подписаны, потому что бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер хотел «заработать деньги» на сделке.

После того, как страница Йе была удалена из социальной сети, он написал в Твиттере: «Кто, по вашему мнению, несет ответственность за отмену культуры?» — еще один возможный выпад против еврейского народа.

Ранее Курсор писал, что Канье Уэст заявил, что ему угрожали убийством из-за поддержки Трампа.

Также мы сообщали, что Шира Хаас сыграет израильскую супергероиню в новом фильме про Капитана Америку.