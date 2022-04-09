Легендарные музыканты U2 записали песню в поддержку Украины и призвали помогать беженцам

Многие мировые звезды поддержали Украину в ее тяжелой войне против россии, например, U2 записали песню, посвященную украинскому народу.

Легендарная группа U2 выразила свою поддержку Украине в войне с россией*, в рамках акции Stand Up for Ukraine, и записали песню, призвав людей помогать финансово украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть страну из-за военной агрессии.

К акции присоединились такие знаменитости как Элтон Джон, Селин Дион, Джон Бон Джови и другие.

«Курсор» писал ранее, что легендарная группа Metallica пожертвовала 500 тыс долл. украинским беженцам.

Также мы сообщали, что Epic Games собрали 144 млн долл. для Украины. Компания поблагодарила всех, кто поддержал инициативу и присоединился к помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Собранные средства будут направлены в организации, помогающие беженцам и пострадавшим.