В ООН оценили перспективы перемирия в Украине

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс сказал, что не испытывает оптимизма касательно возможности прекращения огня и остановки боевых действий на территории Украины, сообщает «Голос Америки».
Гриффитс также оценил перспективы установления мира в Украине: «Думаю, будет нелегко, так как что обе стороны, насколько мне известно, не доверяют друг другу. Я не испытываю оптимизма».
Стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш отправил Гриффитса в москву и Киев для изучения возможности введения режима прекращения огня. Все это могло бы стать основой для переговоров о прекращении войны между Украиной и россией. Однако Гриффитс считает, что достигнуть какого-либо перемирия будет очень непросто,. По его мнению, если перемирие и будет заключено, то случится это не сейчас.
«Очевидно, что мы все хотим, чтобы это произошло. Но как вы знаете, особенно находясь здесь, в Украине, это не произойдет сразу», – отметил он.
Гриффитс добавил, что пытается найти способы выстроить доверие с обеих сторон, чтобы можно было сосредоточиться на заключении перемирий в отдельных частях страны, создании гуманитарных коридоров.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!