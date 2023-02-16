Умерла звезда голливудского фильма «Дом Версаче»

Актриса ушла из жизни в кругу семьи. Поклонники и друзья, среди которых много знаменитостей, в том числе певица Шер, скорбят.

Мир шоу-бизнеса потрясла скорбная весть — в возрасте 82 лет умерла голливудская актриса и модель Ракель Уэлч.

Известная американская актриса Ракель Уэлч умерла 15 февраля, в возрасте 82, после непродолжительной болезни,

Подробнее об этом информирует TMZ.

Издание информирует, что судя по заявлению семьи Ракель не стало утром 15 февраля. Сообщается, что актриса скончалась после непродолжительной болезни, но что за болезнь, родственники предпочитают отмалчиваться.

Ракель Уэлч — это целая эпоха в глазах многих голливудских звезд. Актриса прославилась благодаря ролям в фильмах «Фантастическое путешествие», «Миллион лет до нашей эры», «Три мушкетёра: Подвески королевы», «Дом Версаче», а также в таких легендарном фильме, как «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун и в сериале «Сабрина: маленькая ведьма».

Но мировую славу актрисе принесла роль в киноленте «Дом Версаче», после участия в котором, она стала наиболее популярной женщиной на протяжении 60-х и 70-х годов. До этого, Ракель имела множество наград, в том числе и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в кино.

Также актриса была названа одной из «100 самых сексуальных звезд в истории кино» и заняла 3-е место в рейтинге Playboy «100 самых сексуальных звезд 20-го века». Интересным является тот факт, что дочь звезды пошла по стопам матери и в 1995 году появилась на обложке журнала «Playboy».

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