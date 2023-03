Леонардо Ди Каприо заметили на свидании: как выглядит новая девушка актера

48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен на свидании с 28-летней моделью. Пару видели вместе на вечеринке в одном из французских ресторанов.

Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма «Титаник» наслаждался вечеринкой в Париже с моделью Роуз Бертрам. Оба они присутствовали на вечеринке, организованной Лео и его другом Ричи Акивой в модном ресторане Kuku.

Говорят, что 48-летний Лео и 28-летняя Роуз прибыли на место одновременно, а затем покинули вечеринку в пару минутах друг от друга. Актер выбрал обычный сдержанный образ, надев черный бомбер с рубашкой в тон и темно-серые джинсы.

Ди Каприо попытался закрыть свое лицо от камер на выходе из ресторана, поскольку на нем была маска с низко опущенной кепкой.

PICTURE EXCLUSIVE: Has Leo upped his age limit? DiCaprio, 48, leaves party in Paris minutes before model Rose Bertram, 28 https://t.co/h1g1EhqMdx

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 2, 2023