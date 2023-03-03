Леонардо Ди Каприо заметили на свидании: как выглядит новая девушка актера

Спутница знаменитости начала работать моделью в 16 лет.

48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен на свидании с 28-летней моделью. Пару видели вместе на вечеринке в одном из французских ресторанов.

Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма «Титаник» наслаждался вечеринкой в Париже с моделью Роуз Бертрам. Оба они присутствовали на вечеринке, организованной Лео и его другом Ричи Акивой в модном ресторане Kuku.

Говорят, что 48-летний Лео и 28-летняя Роуз прибыли на место одновременно, а затем покинули вечеринку в пару минутах друг от друга. Актер выбрал обычный сдержанный образ, надев черный бомбер с рубашкой в тон и темно-серые джинсы.

Ди Каприо попытался закрыть свое лицо от камер на выходе из ресторана, поскольку на нем была маска с низко опущенной кепкой.

PICTURE EXCLUSIVE: Has Leo upped his age limit? DiCaprio, 48, leaves party in Paris minutes before model Rose Bertram, 28 https://t.co/h1g1EhqMdx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 2, 2023

Роуз пришла на вечеринку с друзьями, закутавшись в черное пальто с вырезом из искусственного меха. Бельгийская модель также надела зеленый топ с длинными рукавами и уложила свои светлые пряди в распущенные локоны.

Как известно, спутница Ди Каприо начала работать моделью в 16 лет и участвовала в кампаниях L’Oreal, H&M и Agent Provacateur. В июле 2022 года Роуз прекратила свой восьмилетний роман с голландским игроком Грегори ван дер Вилем.

«Курсор» писал ранее, что американская компания приобрела права на экранизацию бестселлера «короля ужасов» Стивена Кинга под названием «Билли Саммерс». Проект будет продюсировать компания голливудского актера Леонардо ДиКаприо Appian Way.