Леонардо Ди Каприо экранизирует детективный роман Стивена Кинга

Американская компания приобрела права на экранизацию бестселлера «короля ужасов» Стивена Кинга под названием «Билли Саммерс». Проект будет продюсировать компания голливудского актера Леонардо ДиКаприо Appian Way.

Об этом пишет Deadline.

Ожидается, что Джефри Джейкоб Абрамс выступит в роли режиссера киноленты, а Леонардо Ди Каприо может сыграть главную роль. Пока официальных решений относительно нового проекта не было.

Над сценарием будут работать обладатель премии «Оскар» 1999 года Эдвард Цвик («Любовь и другие лекарства») и американский кинорежиссер Маршалл Херсковиц («Я — Сэм», «Последний самурай»).

В центре сюжета романа Стивена Кинга «Билли Саммерс» – 44-летний наемный убийца. Перед уходом на пенсию, Билли Саммерс берется за последнее дело. Работа требует переехать в тихий городок и притвориться начинающим писателем. Он устраивается в офис и знакомится с 21-летней жертвой сексуального насилия.

«Курсор» писал ранее, что знаменитый голливудский актер Леонардо ДиКаприо попал в объективы папарацци в компании молодой израильской модели Иден Полани.

Еще мы писали, что режиссер Джеймс Кэмерон признался, что подсказал актеру Леонардо Ди Каприо произнести культовую фразу «Я король мира» в сцене из «Титаника».

Напомним, в СМИ писали, что новой избранницей Леонардо Ди Каприо стала 22-летняя украинка Мария Береговая. Влюбленных сняли папарацци, когда они возвращались с вечеринки, что проходила в ночном клубе в Сен-Тропе.

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