Леонардо ДиКаприо завел новый роман — как выглядит 25-летняя избранница актера

Источник заявил, что это не просто «интрижка».

В прошлом месяце ходили слухи, что у актера Леонардо Ди Каприо начался встречаться с моделью Витторией Черетти, однако никто не знал, насколько это серьезно. Однако, на этой неделе источник сообщил изданию Page Six, что у пары все очень официально, и это просто «мимолетная интрижка» на лето.

«За последние несколько месяцев они провели довольно много времени вместе, и им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне», — сказал инсайдер.

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Новую пару видели как в США, так и за океаном в Европе. Впервые они попали в объективы камер в клубе на Ибице, Испания, 9 августа. Было зафиксировано, как они целуются в клубе Hï Ibiza, а затем танцуют. Позже в том же месяце их видели в Санта-Барбаре на свидании с мороженым, а затем в Лондоне на вечеринке, организованной Vogue. Сообщается, что он также присутствовал в зале, когда Черетти дефилировала на подиум во время Недели моды в Милане.

«Лео и Виттория болтали и танцевали вместе всю ночь, — сообщил другой источник о вечеринке в Великобритании. — Судя по всему, их роман — это нечто большее, чем мимолетная интрижка».

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25-летняя звездная модель была замужем и недавно рассталась со своим супругом, диджеем Маттео Миллери. Ходили слухи, что ДиКаприо встречался с моделью Джиджи Хадид в течение 2022 года, и в этом году их видели вместе несколько раз. Но, похоже, они расстались и остались хорошими друзьями.

Кстати, Daily Mail сообщил, что ДиКаприо, Черетти и Хадид находились на одной и той же вечеринке Versace в Милане на днях.

Папарацци зафиксировали, как каждый из них выходил из клуба по отдельности.

Leonardo DiCaprio, 48, joins new love interest Vittoria Ceretti, 25, at Milan Fashion Week party https://t.co/MKljxH2BC9 pic.twitter.com/we5Fx4suBk — Page Six (@PageSix) September 24, 2023

Курсор писал, что актер Леонардо Ди Каприо стал лицом нового выпуска журнала Vogue.