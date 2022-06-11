Лучшие израильские фильмы по версии IMDB

Курсор собрал топ лучших израильских фильмов по версии IMDB.
Вальс с Баширом
С широко открытыми глазами
Примечание
Гет
Стратегия Оппенгеймера
Воспитательница
Сломанные крылья
Курсор писал ранее, что на Netflix вышла израильская драма «Королева красоты Иерусалима».. Первые 10 эпизодов стали доступны в пятницу, а вторая партия из 10 эпизодов выйдет на стриминговой платформе Netflix уже 29 июля.
Также мы сообщали, что еврейский актер Бен Платт сыграет в возрождении бродвейского мюзикла «Парад». Звезда «Дорогого Эвана Хансена» Бен Платт сыграет Лео Франка, одного из самых печально известных жертв антисемитизма в американской истории.