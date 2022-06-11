Лучшие израильские фильмы по версии IMDB

14:39, Вчера
Культура
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Фото: pixabay.com

Израильский кинематограф развивается и с каждым годом копилка достойных фильмов, снятых израильскими режиссерами, пополняется.

Курсор собрал топ лучших израильских фильмов по версии IMDB.

Вальс с Баширом

С широко открытыми глазами

Примечание

Гет

Стратегия Оппенгеймера

Воспитательница

Сломанные крылья

Курсор писал ранее, что на Netflix вышла израильская драма «Королева красоты Иерусалима».. Первые 10 эпизодов стали доступны в пятницу, а вторая партия из 10 эпизодов выйдет на стриминговой платформе Netflix уже 29 июля.

Также мы сообщали, что еврейский актер Бен Платт сыграет в возрождении бродвейского мюзикла «Парад». Звезда «Дорогого Эвана Хансена» Бен Платт сыграет Лео Франка, одного из самых печально известных жертв антисемитизма в американской истории.

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Автор материала:
Кати Адхам
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