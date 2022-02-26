Певица Мадонна выразила поддержку Украине

Певица поддержала Украину, опубликовав фан-видео с ремиксом на свою песню «Sorry».
«Путин нарушил все существующие договоренности о правах человека», — написала она в подписи. «Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас Президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну!»
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Офисе президента Украины рассказали о ситуации вокруг Киева.
Также читайте как прошли вторые сутки войны Украины с Россией.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.