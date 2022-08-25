Максим Галкин выступил на концерте в костюме в цветах прапора Украины

Популярный российский комик Максим Галкин во время своего концерта в Варшаве решил надеть костюм в цветах государственного флага Украины.

Для своего выступления, которое прошло в столице Польши, Галкин надел голубой пиджак и желтые брюки.

«Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии», – поделился комик в Instagram.

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Разумеется, это понравилось многим фанатам шоумена, которые оставили следующие комментарии под постом:

«Максим, уважаю ваш как личность и ценю за разум и талант. Пусть хранит Господь вас, Аллу и ваших детей…»

«Спасибо за позитивный незабываемый вечер, вы не артист россии* – вы артист всего МИРА!»

«Максим, браво!!!! Как же Вас любят во всех странах, как тепло и с любовью принимают! Вы замечательный человек и супер талантливый !Киев Вас тоже любит и дождётся»

Как известно, с самого начала войны Галкин резко раскритиковал решение кремля* вторгнуться на украинские земли. Впоследствии Министерство культуры Украины исключило его из «черного списка», а вот в рф* завели дело, по которому артисту грозит около 7 лет тюрьмы.

Кстати, недавно Галкин признавался, что за ним «следят» русские, а потому он перешел на другой язык. Это произошло во время концерта в Юрмале.

Также «Курсор» сообщал, что комик во время своего выступления в Тель-Авиве высмеял кремлевских пропагандистов.