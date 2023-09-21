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Меган Маркл в шикарном образе восхитила подписчиков сходством с принцессой Дианой

10:52, Сегодня
Культура
меган маркл фото
Фото: Скриншот из YouTube
Однако, не одеждой Меган напомнила публике принцессу Диану.

Меган Маркл привлекла всеобщее внимание на Играх непокоренных 2023 года в Германии.

Образ Меган на четвертый день мероприятия был энергичным и консервативным: яркий белый кардиган J.Crew со стильной черной отделкой и золотыми подвесками. Она соединила его с простым черным топом и белыми шортами с высокой талией от Staud. В завершение своего наряда Меган выбрала элегантные туфли Chanel телесных и черных тонов.

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Во время мероприятия пользователи социальной сети Twitter не могли не вспомнить принцессу Диану, увидев, как Меган общается с людьми, не принадлежащими к королевской семье.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Один пользователь сказал: «Я вижу в ней черты принцессы Ди» и добавил смайлик в виде сердечка.

Покойная принцесса Уэльская получила очаровательный титул «Народной принцессы» благодаря своей замечательной способности устанавливать искренние связи с людьми за пределами королевских кругов.

Другой фанат написал: «Народные принц и принцесса веселятся!»

Один фанат прокомментировал: «Я обожаю этих двоих. Принцесса Ди сияет на небесах».

Во время игр Меган продемонстрировала в общей сложности 10 разных образов.

Курсор писал, что в СМИ рассказали, почему Меган Маркл перестала носить обручальное кольцо. 

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