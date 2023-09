Меган Маркл в шикарном образе восхитила подписчиков сходством с принцессой Дианой

Однако, не одеждой Меган напомнила публике принцессу Диану.

Меган Маркл привлекла всеобщее внимание на Играх непокоренных 2023 года в Германии.

Образ Меган на четвертый день мероприятия был энергичным и консервативным: яркий белый кардиган J.Crew со стильной черной отделкой и золотыми подвесками. Она соединила его с простым черным топом и белыми шортами с высокой талией от Staud. В завершение своего наряда Меган выбрала элегантные туфли Chanel телесных и черных тонов.

Во время мероприятия пользователи социальной сети Twitter не могли не вспомнить принцессу Диану, увидев, как Меган общается с людьми, не принадлежащими к королевской семье.

Один пользователь сказал: «Я вижу в ней черты принцессы Ди» и добавил смайлик в виде сердечка.

A lady approached Meghan Markle at the Invictus Games and said to her "I hate the British Media, we love you". There hate campaign don't work on some people.

