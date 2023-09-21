Меган Маркл в шикарном образе восхитила подписчиков сходством с принцессой Дианой

Меган Маркл привлекла всеобщее внимание на Играх непокоренных 2023 года в Германии.
Образ Меган на четвертый день мероприятия был энергичным и консервативным: яркий белый кардиган J.Crew со стильной черной отделкой и золотыми подвесками. Она соединила его с простым черным топом и белыми шортами с высокой талией от Staud. В завершение своего наряда Меган выбрала элегантные туфли Chanel телесных и черных тонов.
Во время мероприятия пользователи социальной сети Twitter не могли не вспомнить принцессу Диану, увидев, как Меган общается с людьми, не принадлежащими к королевской семье.
Prince Harry and Meghan attend a wheelchair basketball game at the 2023 Invictus Games in Germany.https://t.co/TewDeRYD6d pic.twitter.com/IT9YfaMdFv
— Good Morning America (@GMA) September 14, 2023
Один пользователь сказал: «Я вижу в ней черты принцессы Ди» и добавил смайлик в виде сердечка.
A lady approached Meghan Markle at the Invictus Games and said to her "I hate the British Media, we love you". There hate campaign don't work on some people. pic.twitter.com/giuUHo5DL1
— Mukhtar (@I_amMukhtar) September 17, 2023
Покойная принцесса Уэльская получила очаровательный титул «Народной принцессы» благодаря своей замечательной способности устанавливать искренние связи с людьми за пределами королевских кругов.
Другой фанат написал: «Народные принц и принцесса веселятся!»
Один фанат прокомментировал: «Я обожаю этих двоих. Принцесса Ди сияет на небесах».
Во время игр Меган продемонстрировала в общей сложности 10 разных образов.
Курсор писал, что в СМИ рассказали, почему Меган Маркл перестала носить обручальное кольцо.