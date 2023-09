В СМИ рассказали, почему Меган Маркл перестала носить обручальное кольцо

Эксперт по отношениям дала свою оценку.

Меган Маркл заметили без обручального кольца, подаренного ей принцем Гарри еще в 2017 году, когда вчера она присоединилась к нему на Играх непокоренных в Дюссельдорфе, Германия.

Герцогиня Сассекская выступила единым фронтом со своим мужем, когда они рука об руку прибыли на баскетбольный матч.

Стильная, как всегда, Меган была одета в кремовые шорты от Staud, свитер-блейзер от J Crew и туфли Chanel на плоской подошве, когда они с Гарри махали зрителям во время своего первого выступления в этот день. На ее запястье был виден ее любимый браслет Cartier стоимостью 7 тысяч фунтов, а также бесценные часы Cartier Tank принцессы Дианы, аналогичная версия которых стоит 21 400 фунтов стерлингов.

На правой руке у нее было кольцо на мизинце с бриллиантом от Lorraine Schwartz стоимостью 50 000 фунтов стерлингов.

Но снова на ее левом безымянном пальце отсутствовало обручальное кольцо. В прошлом месяце Меган впервые увидели без кольца, но выяснилось, что она отдала его на ремонт, однако фанаты все еще в замешательстве, поскольку кольца до сих пор нет.

Эксперт по взаимоотношениям и соучредитель So Syncd Луэлла Олдерсон поделилась своим опытом по этому вопросу с изданием Mirror.

«Обручальное кольцо Меган все еще может находиться на ремонте. Однако более вероятно, что это ее личный выбор — не носить дорогие бриллианты и вместо этого она предпочла более практичные повседневные украшения», — рассказала она.

«Меган надела два простых золотых кольца, которые могут быть символом ее помолвки и брака с Гарри. Учитывая размер ее оригинального обручального кольца, вполне вероятно, что это ее способ выразить стремление к более сдержанному образу жизни. Эти два кольца, вероятно, более удобны для повседневного ношения», — отметила эксперт.

«Приверженность Меган благотворительности и ее личный стиль позволяют предположить, что ей, возможно, не хочется постоянно носить что-то столь яркое. Возможно, она пытается создать более привлекательный образ, поэтому, возможно, она выбрала два тонких кольца. Это также может быть практическая мера — ношение дорогого кольца сопряжено с ответственностью», — продолжила Луэлла.