Минкульт Украины исключил Максима Галкина из «черного списка»

Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, куда он попал в 2021 году из-за выступлений в Крыму и не признания войны на Донбассе.
Однако Максим неоднократно после 24 февраля 2022 года высказывал свое мнение по поводу войны его родной странны россии* в Украине.
Артист резко осудил рф за агрессивное вторжение в соседнюю страну и вместе со своей семьей переехал в Израиль, где он провидит концерты, часть заработка с которых он перечисляет беженцам из Украины.
Также появилась информация, что в россии хотят отжать их замок, где он проживал с Аллой Пугачевой и детьми.
Депутат Луговой предлагает разместить в замке беженцев из Донбасса.
Курсор писал ранее, что Британский музыкант Пол Маккартни поддержал украинцев во время концерта. Легендарный участник группы The Beatles появился на сцене в городе Спокан (Вашингтон) с украинским флагом в руках.
Еще мы писали, что Амаль Клуни выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН. Британский юрист по правам человека, жена американского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни выразила свою поддержку украинскому народу и осудила преступные действия россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!