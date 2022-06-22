Минкульт Украины исключил Максима Галкина из «черного списка»

Галкина внесли в список ноябре 2021 года. Однако после 24 февраля он неоднократно выразил свою поддержку Украине в войне с россией.

Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, куда он попал в 2021 году из-за выступлений в Крыму и не признания войны на Донбассе.

Однако Максим неоднократно после 24 февраля 2022 года высказывал свое мнение по поводу войны его родной странны россии* в Украине.

Артист резко осудил рф за агрессивное вторжение в соседнюю страну и вместе со своей семьей переехал в Израиль, где он провидит концерты, часть заработка с которых он перечисляет беженцам из Украины.

Также появилась информация, что в россии хотят отжать их замок, где он проживал с Аллой Пугачевой и детьми.

Депутат Луговой предлагает разместить в замке беженцев из Донбасса.

Курсор писал ранее, что Британский музыкант Пол Маккартни поддержал украинцев во время концерта. Легендарный участник группы The Beatles появился на сцене в городе Спокан (Вашингтон) с украинским флагом в руках.

Еще мы писали, что Амаль Клуни выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН. Британский юрист по правам человека, жена американского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни выразила свою поддержку украинскому народу и осудила преступные действия россии.