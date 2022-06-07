Вокалист Imagine Dragons поддержал Украину на концерте в Праге

Фронтмен Imagine Dragons поднял флаг Украины на концерте в Праге, тем самым показав, что он поддерживает украинцев в этой страшной войне.

Дэн Рейнольдс во время исполнения одной из песен поднял украинский флаг, подаренный ему переселенкой из Харькова.

Курсор писал ранее, что Британский музыкант Пол Маккартни поддержал украинцев во время концерта. Легендарный участник группы The Beatles появился на сцене в городе Спокан (Вашингтон) с украинским флагом в руках.

Еще мы писали, что Амаль Клуни выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН. Британский юрист по правам человека, жена американского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни выразила свою поддержку украинскому народу и осудила преступные действия россии.

Также мы сообщали, что Джоан Роулинг высказалась по поводу военного вторжения россии на территорию Украины. Писательница заявила, что жалеет, что не может творить магию для того, чтобы защитить Украину от агрессии путина.