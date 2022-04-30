Амаль Клуни выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН

Британский юрист по правам человека, жена американского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни выразила свою поддержку украинскому народу и осудила преступные действия россии.

Юрист по правам человека Амаль Клуни, также известная как жена голливудского актера Джорджа Клуни, выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да», — заявила Амаль Клуни, осудив действия россии* на территории Украины.

Курсор писал ранее, что Джоан Роулинг высказалась по поводу военного вторжения россии на территорию Украины. Писательница заявила, что жалеет, что не может творить магию для того, чтобы защитить Украину от агрессии путина.

Также мы писали, что Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе назвала россиян «тупыми».

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