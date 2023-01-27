Моложе на 12 лет: Жерар Пике «официально» представил новую девушку

В прошлом году 35-летний защитник «Барселоны» расстался со своей давней партнершей Шакирой после 11 лет совместной жизни.
В совместном заявлении, объявляющем о разрыве, они сказали: «Мы с сожалением подтверждаем, что мы расстаемся», прежде чем запросить конфиденциальность для благополучия своих детей, которые являются их «максимальным приоритетом».
Шакира впервые рассказала о своем расставании с Пике в сентябре прошлого года, назвав период после разрыва «самыми мрачными часами в моей жизни».
Она добавила: «Я хранила молчание и просто пыталась обработать все это. Мне трудно говорить об этом, особенно потому, что я все еще переживаю это, и потому что я нахожусь на виду у публики».
Через семь месяцев после расставания с Шакирой Пике, похоже, строит отношения с 23-летней Кларой Чиа Марти, студенткой факультета по связям с общественностью, которая работает в компании Пике по организации мероприятий Kosmos.
Футболист опубликовал фото с девушкой в своем Instagram:
Как сообщает The Sun, пара познакомилась через его компании, а источники, близкие к паре, утверждают, что они встречаются уже некоторое время.
«Жерар и Клара встречаются уже несколько месяцев, — сказал источник. — Она студентка, которая также работает на него в его офисе, организовывая мероприятия».
«Они молчали о своих отношениях, но все вокруг знают, что происходит», — говорится в материале.
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