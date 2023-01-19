Шакира узнала об измене Пике из-за банки с вареньем — СМИ

Поклонники Шакиры считают, что певица поняла, что ее бывший муж Жерар Пике ей изменяет, когда, вернувшись домой с гастролей, она обнаружила пустую банку из-под клубничного варенья. Она любит клубничное варенье, в то время как ее муж и дети не любят его. Таким образом, она заподозрила, что банку могла опустошить его любовница.
Об этом пишет Fox News.
Колумбийская певица также, по-видимому, намекнула на это в своем музыкальном видео, снятом на композицию, в которой поется о лживом муже. Она выпустила песню и клип в период разрыва с Пике в прошлом году. В одной из сцен Шакира открывает холодильник и видит там голову своего соавтора по песне Рау Алехандро.
О ситуации с вареньем впервые сообщило издание ShowNews Today.
«В тот момент, когда Шакира увидела банку с джемом, открывая холодильник, она поняла, что для нее все кончено», — написал один из фанатов. Другая фанатка отметила: «Я узнала, что мой бывший изменял мне, благодаря чеку на смузи в его машине. Шакира узнала благодаря банке с вареньем. Женщины всегда знают».
Представитель Шакиры пока не ответил на запрос Fox News Digital о комментариях.
На прошлой неделе 45-летняя поп-звезда вновь раскритиковала Пике в новой хитовой песне, в которой его новая девушка называется бюджетной версией Шакиры и в которой поется, что она не вернется к нему, даже если он будет умолять ее.
По сообщениям Marca, Шакира также строит стену вокруг своего дома, чтобы не пускать туда мать Пике, которая живет рядом с ней.
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