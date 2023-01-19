Шакира узнала об измене Пике из-за банки с вареньем — СМИ

Певица также якобы строит стену вокруг своего дома в Испании, чтобы не подпустить мать Пике.

Поклонники Шакиры считают, что певица поняла, что ее бывший муж Жерар Пике ей изменяет, когда, вернувшись домой с гастролей, она обнаружила пустую банку из-под клубничного варенья. Она любит клубничное варенье, в то время как ее муж и дети не любят его. Таким образом, она заподозрила, что банку могла опустошить его любовница.

Об этом пишет Fox News.

Колумбийская певица также, по-видимому, намекнула на это в своем музыкальном видео, снятом на композицию, в которой поется о лживом муже. Она выпустила песню и клип в период разрыва с Пике в прошлом году. В одной из сцен Шакира открывает холодильник и видит там голову своего соавтора по песне Рау Алехандро.

The moment Shakira saw that jam bottle as she opened the fridge, she knew it was over for her. Piqué had a mistress in the house, eating that strawberry jam, and wearing her clothes and sleeping in her bed. It was at this moment… pic.twitter.com/7fdTgc4CRI — Asandé (@kewchiy) January 17, 2023

О ситуации с вареньем впервые сообщило издание ShowNews Today.