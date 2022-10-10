«Молюсь о вас и мире»: Алла Пугачева обратилась к своим поклонникам

73-летняя российская исполнительница Алла Пугачева подтвердила, что находится сейчас в Израиле и обратилась к своим поклонникам.

На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию в белой футболке и джинсах, на которой радостно улыбается.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь за вас и мир на святой земле», — написала Примадонна.

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Отметим, что Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми выехала из россии после начала войны, которую страна развязала против Украины. Долгое время они жили в Израиле. Шоумен Максим Галкин давал концерты и часть заработанных денег отправлял на помощь украинским беженцам, а также публично критиковал путинский режим.

«Курсор» писал ранее, что вокруг российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой разгорелся скандал. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин возмутился высказываниями артистки и обратился к генпрокурору рф с просьбой рассмотреть ее слова на предмет возбуждения вражды.

Еще мы писали, что советская и российская певица Алла Пугачева выразила солидарность со своим мужем и попросила российское министерство юстиции включить ее в ряды «иностранных агентов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!