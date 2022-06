Музыкальную тему Губки Боба Квадратные Штаны перевели на идиш

Теперь еврейский мир знает, как сказать «Губка Боб Квадратные Штаны» на идиш, благодаря переводу музыкальной темы анимационного детского шоу Эдди Портного, научного руководителя и директора выставок Института еврейских исследований YIVO на Манхэттене.

Об этом сообщает Times of Israel.

На прошлой неделе дочь Портного, студентка колледжа, показала по телевидению «Губку Боба», и Портной был вдохновлен. Он напечатал текст в своем приложении Notes и разместил перевод в Twitter, а алгоритм сделал все остальное.

«Я могу выбрать что угодно для перевода», — сказал он, -» но это очень смешно, потому что это не то, что вы ожидаете услышать на идиш».

Тексты песен были хорошо приняты, а затем их озвучила еврейская TikToker Кэмерон Бернстайн, сотрудник по связям с общественностью в Еврейском книжном центре, которая записала свое пение в переводе.

If you were wondering what @eddyportnoy’s translation might sound like set to the melody… https://t.co/haY0p6jVJq pic.twitter.com/0yheUVrMLJ

— Cameron Bernstein (@c_o_bernstein) June 8, 2022